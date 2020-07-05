فوج من الدلافين تحاكي رحلة راكبي الأمواج... فيديو

لا يقتصر فقط ركوب الأمواج على الرياضيين المحترفين، ولكن هذه الدلافين أظهرت بدورها خبرتها الفائقة في هذه الرياضة الممتعة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، يظهر أربعة دلافين قبالة الساحل الأسترالي، تسبح مع الأمواج وكأنها من هواة ركوب الأمواج.

وتُظهر الصور كيف تقوم أربع ثدييات بحرية بتصفح الموجة معًا. وبين الحين والآخر يقفزون من الماء.