أصبح مشهورا... دب يقطع 3 ولايات بحثا عن نصفه الآخر (فيديو)

يتتبع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تحركات الدب الأسود "برونو"، الذي، وفقًا لأخصائيي علم الحيوان، يبحث بنشاط عن نصفه الآخر.

ووفقا للتقارير، بدأ برونو حملته في ولاية ويسكونسن في أوائل شهر يونيو، وسافر منذ ذلك الحين أكثر من 644 كم عبر ولايات إلينوي وأيوا وميسوري.

وقام محبو الدب بإنشاء مجموعة على "فيسبوك" يطلق عليها اسم "Keering Bruno Safe" التي حصدت إلى الآن حوالي 150 ألف عضو يراقبون بنشاط تحركات الدب.

يشار إلى أنه، في الشهر الماضي، تجمع أكثر من 300 شخص في مقاطعة هندرسون لتتبع برونو، مما أثار مخاوف لدى منظمات الحياة البرية.

وقالت لورا بيتريكيس التي تعمل كشرطية في حماية الطبيعة "بالطبع ، كلما زاد الضغط على الدب، زادت احتمالية أن نشهد نتيجة سلبية"

وفقًا لإدارة الموارد الطبيعية في ولاية إلينوي، فإن موظفيها على اتصال بالسلطات المحلية لمساعدة برونو في عبور الطرق المزدحمة دون تعريض الحيوانات والسائقين للخطر.