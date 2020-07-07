دب فضولي يقتحم منزلا من النافذة وأصحابه يحاولون طرده بطريقتهم الخاصة... فيديو

نشر مستخدم على صفحته إنستغرام مقطع فيديو لدب فضولي يحاول اقتحام منزله، مرجحا أنه يبحث عن الطعام.

ويظهر مقطع الفيديو، دبا يحاول دخول منزل من خلال النافذة وقد خرب الشبك ليصرخ أصحاب الدار ارحل من هنا، "شو".."شو".

وكتب المستخدم كريستيان بونديللا، "أحد جيراننا قام بزيارتنا، وعلى ما يبدو إنه ليس معجبا ببابنا الأمامي ولا يعرف ماذا تعني كلمة "شو" (نداء لتوجيه حيوان إلى مكان معين).

وعلق أحدهم على مقطع الفيديو: "يقولون أنه من الأفضل أن تحدث ضوضاء من خلال التصفيق بيدك لإخافتهم (الدببة) وطردهم بعيدًا وعدم إعطاء أي طعام وإلا سيعودون مع عائلتهم للحصول على الطعام وسيحدثون الكثير من الضرر".