فيديو مدهش لرجل ينقل ثورا ضخما في سيارته الخفيفة

وتداول المستخدمون مقطع فيديو لرجل ينقل ثورا مثبتا بحزام وجالسا في المقعد الخلفي لسيارته الخفيفة.

وبدا المشهد غير معقول لدرجة إن بعض المستخدمين ظنوا أنه كان تمثالا، لكن الفيديو يظهر أن الثور يحرك رأسه.

ووجد الإعلام المحلي السائق بعد فترة، والذي أوضح أنه كان يعيد الثور الهارب، البالغ من العمر ست سنوات ويدعى بامبينو، إلى مكانه.