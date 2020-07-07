انهيار صخري كاد أن يسحق امرأة وسيارتها... فيديو

وقامت الامرأة بتصوير الانهيار أثناء قيادتها السيارة نحوه، وعلقت السائقة كارمن إسكاليرا، على الفيديو "يا إلهي... تبا!".
وبحسب مكتب شريف مقاطعة أيداهو، فإن الانهيار الصخري الذي حدث في 3 يوليو/ تموز أغلق الطريق السريع إلى أجل غير مسمى.
نشرت امرأة مقطع فيديو لانهيار صخري في ولاية أيداهو الأمريكية.
وقامت الامرأة بتصوير الانهيار أثناء قيادتها السيارة نحوه، وعلقت السائقة كارمن إسكاليرا، على الفيديو "يا إلهي... تبا!".
وبحسب مكتب شريف مقاطعة أيداهو، فإن الانهيار الصخري الذي حدث في 3 يوليو/ تموز أغلق الطريق السريع إلى أجل غير مسمى.
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