"تيك توك" يرسم الابتسامة على وجه مستخدمي المترو والمراكز التجارية بطريقة مضحكة... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعدد من الأشخاص الذين يستخدمون مترو الأنفاق ومراكز تجارية وقد ارتسمت على وجوههم ملامح الإرهاق والتعب، ليقوم مصورو هذه المقاطع بتحويلها إلى وجوه مبتسمة وضاحكة.

ففي محاولة للتخلص من ضغط أعباء الحياة اليومية والوجوه الكئيبة، قام أشخاص باستخدام ميزة متداول على تطبيق "تيك توك" الإجتماعي.

حيث يقوم الطبيق برسم الابتسامة على وجه الأشخاص لدى تعرضهم لكاميرا التصوير.

في المقطع الأول ظهر بعض الأشخاص على درج كهربائي في محطة للمترو وقد علت وجوههم ابتسامة باستخدام الطبيق.

ولم يقف الأمر عند المترو بل استخدم في المراكز التجارية، لتبدو ابتسامة هؤلاء الأشخاص وكأنها طبيعية.