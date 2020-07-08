رجل يحارب أخطر أفعى في العالم أثناء قيادته والشرطة توقفه لتخطي السرعة... فيديو

أوقفت الشرطة الأسترالية في منطقة كوينزلاند رجلا كان مسرعا في شاحنته، بعد أن تجاوز السرعة المسموح بها، لتكتشف مفاجأة.

حيث توقف السائق المسرع على طرف الطريق طالبا مساعدة الشرطة، بعد ظنه بأنه قد تعرض للدغة أفعى بنية اللون تعتبر إحدى أخطر الأفاعي في العالم.

وبحسب المقطع المصور الذي جرى تصويره من كاميرا كانت مثبتة على بدلة الشرطي، الذي بادر بالحوار مع االسائق ليخبره الأخير بأنه كان مسرعا إلى المستشفى بعد تعرضه لهجوم من الأفعى.

ليقوم الشرطي بالتأكد من خدمة الطوارئ بعد أن أخبره السائق باتصاله بهم، ليقوم السائق بإخبار الشرطي بمكان الأفعى الميتة، حيث تمكن السائق من قتلها مستخدما أداة حادة وحزام الأمان.

ليصل الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تأكد من عدم تعرض السائق للدغة إلى أنه كان تحت تأثير الصدمة.