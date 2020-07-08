مظاهرة بفساتين الأعراس ضد تشديد القيود على حفلات الزفاف في إيطاليا... فيديو

شاركت 15 عروسا إيطالية مرتديات فساتين الزفاف بمظاهرة اعترضن فيها على القيود التي فرضتها السلطات على حفلات الزفاف.

مظاهرة الاعتراض جاءت بتنظيم من قبل جمعية لحفلات الزفاف في إيطاليا، وبحسب الجمعية، فإن خسائر شركات الزفاف بلغت نحو 80% من قيمة أعمالها، خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، بحسب ما نقل موقع "يورو نيوز".

وألمح سكرتير الجمعية، إلى أن نحو 30 ألف جمعية وملايين الموظفين يعملون في هذا القطاع، وبمجملهم تضرروا بسبب وقف الأعمال وقيود الحجر.