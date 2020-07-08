اثنان بسعر واحد... هكذا يصطاد المحظوظون

يعلم كل من خرج لصيد الأسماك أن الأمر ليس سهلاً كما يبدو وأن الفريسة غالبًا ما تكون بعيدة المنال. ومع ذلك، هناك أوقات عندما تبتسم لك الحياة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر صيادا محظوظا في كندا صاد سمكتين بدلاً من سمكة.

في التسجيل، يُرى كيف أنه عندما قامت الفريسة بتدوير الخطاف وكانوا يستعدون لوضعه في القارب، أدركوا أن السمكة لديها سمكة صغيرة في فمها، لذلك استمتعوا بالمقولة، التي تقول عصفورين بحجر واحد.

كان الصياد المحظوظ، والذي بدى أنه الأقل خبرة في المجموعة، متحمسًا للغاية لمعرفة كمية وحجم صيده.