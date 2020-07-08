رجل صيني يتسلق 6 طوابق لإنقاذ فتاة عالقة... فيديو

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره، يوم 30 حزيران/ يونيو، فتاة تتدلى من نافذة الطابق السادس بينما كان رأسها محاصرًا بين القضبان الحديدية، فصعد الرجل المدعو زان شينغسي على الجدار الخارجي للمبنى للاقتراب من الفتاة، بينما خرج والد الفتاة من نافذة الطابق الرابع لإدخال ابنته إلى الشقة، بحسب ما ذكر موقع "msn".

ووفقا للتقارير، علقت الفتاة على نافذة الشقة عندما كانت بمفردها في المنزل، فصعدت على القضبان الحديدية لكنها سقطت في الفجوة وعلقت رقبتها هناك عن طريق الخطأ، ولحسن الحظ، تم العثور عليها وإنقاذها في الوقت المناسب.