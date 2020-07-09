مدونة "تيك توك" تظهر أسهل طريقة لتناول فاكهة "المانغو"

نشرت المدونة الأمريكية الشهيرة كاتي فيني، في حسابها الخاص على تطبيق "تيك توك"، فيديو يوضح الطريقة الأسهل لتقشير فاكهة المانغو.

ويظهر في الفيديو كيف يقوم شون يامادا، صديق المدونة الأمريكية، بعمل شق دائري في وسط الفاكهة لتنفصل نصفين وتظهر البذرة بداخلها ثم يزيلها بأسنانه ويبدأ في أكل جزئي اللب بملعقة كأنه يتناول الآيس كريم.

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حقق الفيديو وأكثر من 8.5 مليون مشاهدة و24 ألف تعليق عبّر فيه المستخدمون عن إعجابهم بذكاء شون، وكتب أحدهم: "سأذهب وأشتري المانغو الآن".