جزائرية تقبّل قدم زوجها على الهواء مباشرة... فيديو

عرضت صحيفة "صدى البلد" مقطع فيديو يظهر جزءا من برنامج أذيع على قناة "الشروق" الجزائرية، وفيه سيدة تحكي عن حبها لزوجها وهي بجواره ليبكي زوجها من كلامها فتمسح دموعه، ثم تقوم من مكانها وتنحني لتقبيل قدم زوجها، في حين كان يحاول أبعادها احتراما لها.

يشار إلى أن المشهد أثار آراء متباينة بين رواد التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض أن هذا الموقف يظهر معدن الزوجة الأصيل ووفاءها لزوجها، في حين يرى آخرون أن هذا الموقف مهين لأية زوجة وامرأة بشكل عام.