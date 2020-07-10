مشاهد صادمة... لحظة إنقاذ شاب من أفعى هائلة أرادت ابتلاعه...فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة افتراس أفعى كبيرة لشاب صيني واقتياده إلى حفرة كبيرة، والتي على ما يبدو اتخذتها منزلا لها.

ويظهر الفيديو تدخل مجموعة من الشبان، في اللحظة الأخيرة، والبدء في عملية إنقاذ طويلة، حيث بدأوا في إبعاد الأفعى التي كانت قد تكورت على الشاب بقوة كبيرة.

وتمكن الشباب من تخليصه وتقديم المساعدة الأولية له، حيث كان فاقد الوعي تماما.

وفي نهاية المطاف، تم نقل الشاب إلى المستشفى ولم يتم ذكر حالته الصحية وهل تمكن الأطباء من إنقاذ حياته أم لا.