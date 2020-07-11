فيديو يثير الإعجاب لصيد أسماك التونة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقارب صيد في عرض البحر أثار الإعجاب.

وما لفت الانتباه في مقطع الفيديو، كثرة أسماك التونة بالمقارنة بالوقت.

حيث أن ثواني معدودة فقط بين السمكة والأخرى وعلى جانبي القارب ودون أي عناء.