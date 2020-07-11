لحظة سقوط موظف فاقدا الوعي عند رؤية الأمير تشارلز.. فيديو

سقط موظف في أحد مراكز التسوق مغشيا عليه عند مقابلة الأمير البريطاني تشارلز.

وقالت "RT" إن الموظف فقد وعيه وسقط فجأة أثناء مقابلة الأمير تشارلز خلال زبارته لمركز التوزيع "أسدا" يوم الخميس الماضي.

وتداولت المواقع الإلكترونية مقطعا سجلته كاميرات وسائل الإعلام للحظة سقوط الرجل أمام الأمير ثم تعافى عقب تلقيه رعاية طبية.

ووصل الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال، إلى مركز "أسدا" لشكر الموظفين الذين عملوا أثناء جائحة فيروس كورونا لدعم إمدادات الغذاء الحيوية في البلاد.