ببغاء يغير رقصته بحسب نغمة الجوال.. فيديو يثير الضحك والإعجاب لآلاف المشاهدين

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قام فيه ببغاء أبيض اللون بالرقص على أنغام الهاتف المحمول.

الفيديو نشرته صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تسمى "Music of life" وكتبت عليه: "ببغاء فائق الذكاء و بارع في الرقص"، وحقق آلاف الاعجابات والتعليقات.

ويظهر في الفيديو الببغاء وشخص يمسك الهاتف بيده، ويقوم بالتنقيل بين نغمات الجوال والببغاء يرقص تناغميا معه.. ولكل نغمة رقصتها الخاصة.