قرد يتسبب بسقوط مروع لشخص كان يراقبه من سطح مبنى... فيديو

قرر سائق سيارة الأجرة ديكسون ماين ، بعد أن توقف بالقرب من مبنى يقع على مشارف مدينة نيروبي الكينية، تخويف قرد البابون الذي صعد إلى سطح أحد المباني.

لكن الشاب الكيني أخطأ في حساباته، وتعرض لسقوط مروع من سطح المبنى بعد أن قرر القرد مهاجمته.

ونتيجة لذلك، سقط الشاب أولا على سور المنزل ومن ثم على الأرض، مما أدى إلى إصابات في الوجه وكسر في ذراعه.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام، يحق للشاب طلب تعويض من السلطات التي فشلت بطرد قرد البابون خارج الأراضي الخاضعة للحراسة.