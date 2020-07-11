حصانان يستعرضان قوتهما لإثارة إعجاب المهرات بمجموعتيهما... فيديو

ونشرت إحدى قنوات موقع يوتيوب فيديو يظهر اثنين من الأحصنة وهما يحاولان إثارة إعجاب مجموعتيهما التي فيها "إناث"، ويستعرض الحصانان أمام المجموعات التي تقودها وسط أجواء طبيعية جميلة.

المجموعات العائلية في عالم الخيل قوية. في بعض الأحيان هناك معارك للسيطرة على مجموع الإناث في المجموعة وبالطبع كل "فحل" يحاول حماية فرقته بأفضل ما يمكن.