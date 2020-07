الغلاغو... حيوان أليف لا يتوقف أبدا عن الذهول... فيديو

View this post on Instagram

階段の降り方の癖🐒💨 . Pizzatoru’s step which he goes down the stairs is so weird! 👩🏻‍🦰”You're way too much,lovely Pizza!” But it's so adrable for me😂💛 . . . . #ピザトルと母ちゃんの暮らし #クセが強い