الغلاغو... حيوان أليف لا يتوقف أبدا عن الذهول... فيديو

يواصل حيوان الغلاغو أوأطفال الأدغال، الذي أطلق عليه اسم "بيزاتورو"،" Pizzatoru " في الذهول بحركاته الفريدة من نوعها.

ويُظهر، "بيزاتورو" الذي يتسم بعيون كبيرة وذيل، ويعيش في الصحراء الكبرى في أفريقيا، طريقته المفضلة للصعود على الدرج: الانزلاق رأسا على عقب في السور.

وعلق صاحب الحيوان: "لدى Pizzatoru طريقة غريبة للغاية وهي النزول في الدرج!"

ويعيش هذا الحيوان الأليف في اليابان ولديه أكثر من 325000 متابع على موقع "انستغرام".