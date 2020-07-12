بالفيديو.. "كابتن جاك سبارو" الروسي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

نال المدون الروسي فيتالي سباروف، شهرة واسعة على تطبيق "تيك توك" بعد نشره مقاطع فيديو تظهر الشبه الكبير بينه وبين الكابتن جاك سبارو" من مسلسل قراصنة الكاريبي.

ويظهر "كابتن جاك سبارو" الروسي في إحدى الفيديوهات معرفا فيه عن نفسه ويقول:"مرحبا أصدقائي، أنا أسمي كابتن جاك سبارو..أظنكم سمعتم عني".

​وانهالت التعليقات من المتابعين وكتب أحدهم:"أنت تجسد شخصيته بشكل مذهل".

وقال أحدهم ممازحا:" تبدو مثل جوني ديب أكثر من جوني ديب نفسه".

​وكتب مستخدم آخر: "هل أنتم متأكدون من أن هذا ليس جوني ديب؟".

ويملك فيتالي سباروف أكثر من 970 ألف متابع على تطبيق "تيك توك" وحوالي 11 ألف مشترك على موقع "الانستغرام".