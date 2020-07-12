لأول مرة... ربوت لتسليم الجوائز للفائزين في مسابقة الفومولا2...فيديو

في حدث فريد من نوعه، قام المسؤولون عن سباقات الفومولا 2 بالاستعادة بجهاز روبوت لتقديم الجوائز لتسليم الجوائز للمتنافسين.

وبعد نهاية السباق، وقف 4 متسابقين إلى جانب بعضهم، ثم وجهت إحدى المقدمات جهاز الروبوت لتسليم الجوائز، كإجراء احترازي لتجنب فيروس كورونا المستجد.

What. A. Race.



After all that excitement, we have just the thing for the podium... remote control trophies! 🏆#AustrianGP 🇦🇹 #F2 pic.twitter.com/yRafI53ip0 — Formula 2 (@FIA_F2) July 11, 2020

وأثار الموقف الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

Que cómico ver a un robot caja dando los premios de la Formula 1 jajshdhshs — Neidys Arroyo P. (@Ney_Arroyo) July 12, 2020

وكتب أحد المعلقين: "مرحبا بكم في المستقبل.. روبوت يسلم جوائز الفورمولا".