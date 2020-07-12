لأول مرة... ربوت لتسليم الجوائز للفائزين في مسابقة الفومولا2...فيديو

وبعد نهاية السباق، وقف 4 متسابقين إلى جانب بعضهم، ثم وجهت إحدى المقدمات جهاز الروبوت لتسليم الجوائز، كإجراء احترازي لتجنب فيروس كورونا المستجد.
What. A. Race.— Formula 2 (@FIA_F2) July 11, 2020
After all that excitement, we have just the thing for the podium... remote control trophies! 🏆#AustrianGP 🇦🇹 #F2 pic.twitter.com/yRafI53ip0
وأثار الموقف الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
Que cómico ver a un robot caja dando los premios de la Formula 1 jajshdhshs— Neidys Arroyo P. (@Ney_Arroyo) July 12, 2020
وكتب أحد المعلقين: "مرحبا بكم في المستقبل.. روبوت يسلم جوائز الفورمولا".
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