عندما يتقمص الكلب دور دجاجة ويحضن الكتاكيت...فيديو

يفاجئنا عالم الحيوان أحيانا بمواقف غريبة، حيث يظهر هذا المقطع كلب وهو يحتضن كتاكيت محل الدجاجة.

كما أن الكتاكيت تبدوا هي الأخرى سعيد وكأنها آمنت بأن الكلبة بيلي هي والدتها. ولمدة دقائق تستمر المخلوقات الصغيرة في الاختباء تحت ذراعي الكلبة واللعب معه، وكل ذلك أثناء النقيق دون توقف.

في هذه الأثناء، يستريح الكلب بهدوء على الأريكة، لدرجة أنه يبدو أنه على وشك النوم. بعيدًا عن أي إزعاج، كما لو أن وجود الكتاكيت يرضيه.