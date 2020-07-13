بحركات أكروباتية شابة تستخدم قدميها بمهارة في أعمال المطبخ...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لفتاة تقوم باستخدام قدميها بمهارة فائقة في بعض الأمور المتعلقة بعمل المطبخ.

حيث انتشر فيديو لفتاة شابة تتمتع برشاقة كبيرة ظهرت بها في المطبخ، عندما بدأت باستخدام قدميها للقيام ببعض الأمور المتعلقة في عمل المطبخ، بحركات أقرب لما يؤديه من يمارس الباليه.

وقامت الشابة بإعادة بعض الأواني إلى مكانها في خزنة مرتفعة، وفتح خزنة وتنشيف كوب، باستخدام قدمها.