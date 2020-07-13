بقرة تقتحم أحد مراكز الشرطة في أستراليا... فيديو

ويظهر المقطع دخول البقرة إلى القسم أثناء غياب عناصر قسم الاستقبال، وهروبها فورا عند قدوم موظفي القسم الذين لاحظوا وجودها عبر كاميرات المراقبة.
MOO-SUAL SUSPECT: Surveillance footage captured the moment a cow casually wandered into a police station in Australia.— ABC News (@ABC) July 13, 2020
"It mooved on before it could be charged with disudderly conduct," authorities said. https://t.co/7TVYf5X5Ol pic.twitter.com/tbKjo0HD7c
وعلق أحد المغردين مازحا بأن البقرة هربت من مركز الشرطة، قبل اتهامه بالسلوك السيء من قبل السلطات.
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