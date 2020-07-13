بقرة تقتحم أحد مراكز الشرطة في أستراليا... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبقرة تقتحم أحد أقسام الشرطة في مدينة سيدني الأسترالية.

ويظهر المقطع دخول البقرة إلى القسم أثناء غياب عناصر قسم الاستقبال، وهروبها فورا عند قدوم موظفي القسم الذين لاحظوا وجودها عبر كاميرات المراقبة.

MOO-SUAL SUSPECT: Surveillance footage captured the moment a cow casually wandered into a police station in Australia.



"It mooved on before it could be charged with disudderly conduct," authorities said. https://t.co/7TVYf5X5Ol pic.twitter.com/tbKjo0HD7c — ABC News (@ABC) July 13, 2020

​وعلق أحد المغردين مازحا بأن البقرة هربت من مركز الشرطة، قبل اتهامه بالسلوك السيء من قبل السلطات.