سيارة تزحم الطريق السريع بسبب بيع الآيس كريم في فيديو يثير الاعجاب

انتشر مقطع فيديو لسيارة من نوع "فان" تقف وسط طريق للسرعات العالية وتبيع الآيس كريم في مشهد أثار الإعجاب والدهشة.

صحيفة "الإندبندنت" البريطانية نشرت المقطع الذي يظهر فيه ازدحاما شديدا بسبب أن جميع السائقين أرادوا شراء الآيس كريم.

Ice cream van serves drivers on gridlocked motorway pic.twitter.com/9ClKNNTOMX — The Independent (@Independent) July 13, 2020

ويبدوا أن الإقبال كان كبيرا، ورسم سائق "الفان" السعادة على وجوه السائقين في جو الصيف الحار.