في مفاجأة غير سارة... دب يهاجم رجلا في طريقه إلى العمل

هاجم دب رجلا وهو في طريقه إلى العمل، في إقليم كشمير، قبل أن يهرع شخص لمساعدته.

وتظهر لقطات الفيديو أحد المارة يحاول مساعدة الضحية من خلال ضرب الدب، الذي وضع كفيه حول جسم الرجل، بعصا.

وبعد محاولات عديدة، ترك الدب ضحيته تحت صرخات شهود العيان.