أسلوب مذهل لموسيقي أمريكي يبهر الآلاف بالعزف وهو يتزلج... فيديو

ساهم موسيقي أمريكي في إسعاد الكثيرين وسط انتشار وباء فيروس كورونا من خلال العزف على الغيتار أثناء قيادته للوح التزلج.

تشافيز فلاغ، هو فتى أمريكي يعزف الموسيقى على الغيتار ولكن بطريقة مميزة، على لوحخ التزلج.

عبر حسابه على "تويتر"، يعرض معزوفاته، يحاول إسعاد الناس الذين يندهشون من أسلوبه الرائع وتوازنه.

Pick a song... Any song ... 😁😁😁 pic.twitter.com/Vyh3d5jaap — Chavis Flagg (@chavisflagg) July 12, 2020

وهي وسيلة لكسبه المال الذي انقطع عنه على حد تعبيره بعد تفشي جائحة كورونا وإغلاق المسارح، فقرر أن يبتكر هذا الأسلوب، الذي شهد تداولا واسعا، وحصد آلاف المشاهدات.