أسلوب مذهل لموسيقي أمريكي يبهر الآلاف بالعزف وهو يتزلج... فيديو

تشافيز فلاغ، هو فتى أمريكي يعزف الموسيقى على الغيتار ولكن بطريقة مميزة، على لوحخ التزلج.
He went off! || 🎥 Instagram/Summersanddusky pic.twitter.com/PPUSN9dgyQ— BET (@BET) July 12, 2020
عبر حسابه على "تويتر"، يعرض معزوفاته، يحاول إسعاد الناس الذين يندهشون من أسلوبه الرائع وتوازنه.
Pick a song... Any song ... 😁😁😁 pic.twitter.com/Vyh3d5jaap— Chavis Flagg (@chavisflagg) July 12, 2020
وهي وسيلة لكسبه المال الذي انقطع عنه على حد تعبيره بعد تفشي جائحة كورونا وإغلاق المسارح، فقرر أن يبتكر هذا الأسلوب، الذي شهد تداولا واسعا، وحصد آلاف المشاهدات.
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