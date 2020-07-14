رجل يرقص من الفرح على سيارته الغارقة بسبب السيول... فيديو

شوهد رجل يرقص على سيارته الغارقة بسبب الفيضان في محافظة رونغشوي الذاتية الحكم لقومية مياو في جنوب الصين.

ويظهر مقطع الفيديو رجلا عالقا وسط السيول وهو يرقص من الفرح رغم غرق سيارته.

وأفادت تقارير الصحف المحلية، إن رجال الإنقاذ أخرجوا الرجل من السيل في وقت لاحق.

وتسببت أمطار غزيرة في تكون سيول عارمة أجبرت نحو 20 ألف شخص على ترك منازلهم، جنوب غربي الصين.