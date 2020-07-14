مصري يحطم الأرقام القياسية في عدد القفزات مع فتح القدمين... فيديو

حطم المصري علي جابر الأرقام القياسية في عدد القفزات مع فتح القدمين في دقيقة.

وتمكن جابر من تحقيق إنجاز في مدينة القاهرة، حيث وصل عدد قفزاته إلى 116 قفزة في الدقيقة.

وعلق أحد المستخدمين على الفيديو: "أشعر بألم في ساقي بعد مشاهدة هذا الفيديو".