ظبي يقع في مصيدة عدة فهود ويصبح غداء لها... فيديو

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد قيام 4 فهود بمصيدة لمجموعة من الغزلان، حيث وقع ظبي فيها وأصبح غداء لها.

ويظهر الفيديو الحيوانات المفترسة وهي تقبع خلف تلة صغيرة، وكانت مجموعة من الغزلان ترعى في الجهة المقابلة لها.

وعندما اقترب ظبي من مكان المصيدة، انقضت عليه الفهود وافترسته بطريقة وحشية.