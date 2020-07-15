شرطي أمريكي ينقذ رضيعة عربية من الاختناق... فيديو

نشرت إدارة شرطة ميشيغان الأمريكية تسجيل فيديو لتصرف بطولي قام به أحد ضباطها.

ويظهر مقطع الفيديو، كيف يتوجه الشرطي إلى أسرة تتكلم اللغة العربية لإنقاذ طفلة توقفت عن التنفس عمرها ثلاثة أسابيع.

وأدى الشرطي عدة ضربات على ظهر الرضيعة ما جعلها تسعل ثم تبكي، وبعد ذلك تم نقل الطفلة إلى مستشفى قريب لإجراء الفحوصات.

وقالت إدارة الشرطة في بيان: "لم ينقذ الضابط الطفل فحسب، ولكن قام الضابط بعمل رائع في مواساة الأسرة".