"مهدئ للأعصاب"... شاهد أسد يعتني بنفسه

نشرت حديقة حيوانات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مقطع فيديو وصفته بأنه مهدئ للأعصاب، لأسد يعتني بنفسه.

وكتبت إدارة الحديقة على صفحتها إنستغرام: "هذا الفيديو سيساعدك على الاسترخاء. إليك أحدث فيديو مهدئ لدينا مع مشاركة الأسد "هوبرت".

وعلق أحد المستخدمين: "يا له من وجه جميل وقوي ووسيم، طريقة اعتنائه بنفسه تهدئني بالفعل".