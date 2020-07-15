قرش الثور يهاجم تمساحا ضخما في مواجهة شرسة... فيديو

قام منشئ المحتوى على "يوتيوب"، برودي موس، بتصوير لقطات نادرة لمواجهة شرسة بين مفترسين على أحد الشواطئ الأسترالية.

وصوّر موس مشاهد فريدة باستخدام الدرون، حيث يظهر تمساح ضخم وهو يسبح نحو الشاطئ وسمكة في فكيه، ويبدو أنه أراد تناول وجبته حين ظهر قرش الثور وهو يتبعه من خلفه في نفس اللحظة.

وانطلق القرش بأقصى سرعته نحو التمساح وحاول الانقضاض عليه بعضّ ذيله، لكن الأخير تمكن من الفرار من القرش بسلام.