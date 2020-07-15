كلب هاسكي يستعرض قوامه على سطح زجاجي لمنزل... فيديو

ويظهر الفيديو، كيف يمشي كلبان على سطح زجاجي لمنزل ومن ثم قام أحدهما بالتمدد والجلوس على الزجاج وهكذا لم ير أصحاب المنزل سوى بطن الكلب وهو يغطي سطحهم.