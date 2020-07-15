جمل مخلص يقطع 100 كم ليعود إلى صاحبه الأول... فيديو

باع صاحب مزرعة إبل تقع بالقرب من مدينة بيان نور الصينية، في العام المضي، أحد جماله إلى شخص يبعد عنه نحو 100 كم.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن الجمل المخلص هرب من منزل صاحبه الجديد، في 27 يونيو/حزيران، وبدأ رحلة البحث عن صاحبه القديم.

وبعد مرور 10 أيام، لاحظ أحد الرعاة الجمل، الذي قطع مسافة نحو 100 كم، عابرا الطرق السريعة والوعرة، حيث اقتاده إلى صاحبه.

وقام مالك المزرعة، في وقت لاحق، بالاتصال بصاحب الجمل، وأرسل له جملا آخر.

ويمكن رؤية فرحة صاحب المزرعة برؤية الجمل المخلص، وقام بربط وشاح منغولي تقليدي على عنقه، تعبيرا منه على فرحته، وهذا يعني أن الجمل أصبح أحد أفراد الأسرة.

وقال أصحاب الجمل لوسائل الإعلام الصينية إنهم لا يعتزمون التخلي عن الجمل وسيسمحون له بالتجول بحرية.