مجموعة من النمل تحاول سرقة رسالة من أمام المنزل... فيديو

وعلق صاحب الفيديو قائلا "لاحظت أن مكان الرسالة قد تغير، وعندما عدت إلى تسجيل كاميرات المراقبة، وجدت أن لصوصا صغارا يحاولون الهرب ببريدي".
انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد محاولة مجموعة من النمل سرقة رسالة تم وضعها أمام أحد المنازل في مدينة سانت لويس الأمريكية.
وعلق صاحب الفيديو قائلا "لاحظت أن مكان الرسالة قد تغير، وعندما عدت إلى تسجيل كاميرات المراقبة، وجدت أن لصوصا صغارا يحاولون الهرب ببريدي".
باع صاحب مزرعة إبل تقع بالقرب من مدينة بيان نور الصينية، في العام المضي، أحد جماله إلى شخص يبعد عنه نحو 100 كم.
تداول مستخدمون مقطع فيديو طريف لكلب هاسكي وهو يتمدد أمام أصحابه على سطح منزل.
قام منشئ المحتوى على "يوتيوب"، برودي موس، بتصوير لقطات نادرة لمواجهة شرسة بين مفترسين على أحد الشواطئ الأسترالية.
نشرت حديقة حيوانات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مقطع فيديو وصفته بأنه مهدئ للأعصاب، لأسد يعتني بنفسه.
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