بالفيديو... مذيعة أوكرانية تفقد أحد أسنانها خلال البث المباشر

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر مذيعة أوكرانية تفقد أحد أسنانها الأمامية خلال تقديمها لأحد البرامج التلفزيونية.

وأظهر مقطع الفيديو مذيعة على قناة أوكرانية كانت تقوم بتقديم نشرة الأخبار وبعد لحظات عدة شعرت بأن أحد أسنانها سقط فقامت بالتقاطه.

وحاولت المذيعة السيطرة على الوضع من خلال إخفاء ملامح فقدان أحد الأسنان الأمامية أمام الكاميرا ونجحت تقريبا، لكن اللحظات الأخيرة من الفيديو أظهرت جليا غياب أحد أسنانها الأمامية.