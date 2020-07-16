نجاة رجل بأعجوبة بعد أن هاجمه تمساح في أحد الأنهار...فيديو

نجا رجل أمريكي بأعجوبة، من تمساح كاد يأكله، بعد أن هاجم زورقه "الكاياك"، وقلَبه في الماء، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وصور بيتر جويس، المواطن الأمريكي من ولاية كارولينا الشمالية رحلته في نهر واكاماو، من خلال كاميرا كان قد وضعها على صدره.

ويظهر المقطع المصور كيف كان جويس يجذف في النهر المغطى بالأشجار في الوقت الذي كان فيه التمساح يراقبه، ليسبح بعدها التمساح بسرعة موجها ضربة للقارب أدت إلى قلبه، ويتمكن جويس بمساعدة شجرة بجانبه من إعادة القارب إلى وضعه.

ثم يكمل تجديفه بعيدا عن مكان الحادث، في الوقت الذي اختفى فيه التمساح.