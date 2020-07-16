صياد يغامر بحياته ويوثق لحظة هجوم قرش أبيض على قاربه...فيديو

غامر أحد الصايدين بحياته من أجل الحصول على صور لقرش أبيض كبير لحظة الهجوم على قاربه قبالة ساحل جزيرة كارناك غربي أستراليا.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كيف وضع لي فيرجسون يده بلا خوف في الماء بالكاميرا، على بعد بضع بوصات فقط من فم المفترس وقام بتصويرها.

وقال لي: "لقد اقترب عدة مرات. لقد حاولت أن أحشره مع الكاميرا، لكنني لم أستطع تحريكه".

يعتبر القرش الأبيض العظيم كائنًا حيًا يشكل خطرًا على البشر. تزن هذه الحيوانات المفترسة ما يصل إلى طنين، ويتراوح طولها من أربعة إلى ستة أمتار.