لحظة مقتل "الرجل الأخضر" على يد قوات الأمن المصرية... فيديو

وأفاد شهود عيان بأن الشاب تسلل إلى مبنى مديرية الإنتاج الإعلامي صباح الأربعاء، من خلال تسلق السور الخاص بالمبنى من الجهة الخلفية، ثم خلع ملابسه، ودهن جسده بسائل أخضر اللون، وصعد إلى سطح أحد المبانى.

وأضاف الشاهد أن رجال الشرطة المعينين لتأمين مدينة الإنتاج الإعلامي رصدوا الشاب من خلال كاميرات المراقبة، واقتربوا منه ليفاجئوا بإشهاره سلاحا أبيض عبارة عن "سنجة"، ولوح بها، مرددا بعض الكلمات غير المفهومة، فحاولوا تهدئته والسيطرة عليه، إلإ أنه تسبب فى إصابة ضابط وأمين شرطة، مما دفع رجال الشرطة لإطلاق النار عليه، ليلقى مصرعه.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية، عن مصدر من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، قوله إن الشاب دهن جسده بلون أخضر، وكان يتحرك بسرعة داخل المدينة وفي طريقه لإصابة عدد من العاملين والاعتداء عليهم.

وأَضاف المصدر أن الشرطة المتواجدة عند بوابات الدخول تحركت على الفور لكن الشاب كان متحفزا واستخدم السلاح الأبيض واعتدى على الموظفين وأفراد الأمن والشرطة، وتم إطلاق الرصاص عليه للسيطرة على الموقف فسقط قتيلا، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

التحريات الأولية لرجال المباحث، كشفت أن الشاب يقيم بمحافظة البحيرة، وتشير طريقة حديثه قبل مصرعه، إلى أنه يعانى من مرض نفسي، فتم إخطار النيابة التي انتقلت لمناظرة الجثة، ومعاينة مسرح الحادث، وقررت تشريحها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.