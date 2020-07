أكثر عدد سلالم تم تسلقها تواليا بوجود شخص فوق الرأس دون أن يمسك أحدهما بالآخر... فيديو

View this post on Instagram

نجح بابلو باندورو وجويل سافيدرا بكسر الرقم القياسي لأكثر عدد سلالم تم تسلقها توالياً بوجود شخص فوق الرأس بتسلق 97 في مدينة جيرونة الإسبانية في عام 2018.⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ Pablo Panduro and Joel Saavedra demonstrated incredible balancing skills while breaking the record for the most consecutive stairs climbed while balancing a person on the head with 97 in in Girona, Spain back in 2018.