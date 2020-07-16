أكثر عدد سلالم تم تسلقها تواليا بوجود شخص فوق الرأس دون أن يمسك أحدهما بالآخر... فيديو

نشرت صفحة جوائز غينيس على "إنستغرام" فيديو للرجلين حيث يقوم أحدهما برفع الآخر والصعود دون أن يمسك أحدهما بالآخر.
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* نجح بابلو باندورو وجويل سافيدرا بكسر الرقم القياسي لأكثر عدد سلالم تم تسلقها توالياً بوجود شخص فوق الرأس بتسلق 97 في مدينة جيرونة الإسبانية في عام 2018. Pablo Panduro and Joel Saavedra demonstrated incredible balancing skills while breaking the record for the most consecutive stairs climbed while balancing a person on the head with 97 in in Girona, Spain back in 2018. _______________________ #GUINNESSWORLDRECORDS #GWR #OFFICIALLYAMAZING #balancing #skills #غينيس_للأرقام_القياسية #أرقام_قياسية #رقم_قياسي
يذكر أن عدد درجات السلالم بلغ 97 درجة.
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