مشهد نادر... تجمد حمامة في الهواء وسط ذهول المشاهدين... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر حمامة بيضاء جامدة في الهواء في مشهد أصاب المشاهدين بالذهول.

ويظهر الفيديو حمامة بيضاء يبدو أنها تحوم في الهواء بلا حركة في مدينة تولوا الكولومبية، تركت المارة يتوقفوا لإلقاء نظرة فاحصة على الطائر.

Comentan que esto ocurrió en Tuluá Valle, una paloma pareciera haber quedado detenida en el tiempo....

Aparentemente no se observan cables donde pudiera estar atorada ¿Que crees que ocurrió aquí?#MisteriosChingones pic.twitter.com/BGJ9NeReaG — ★·.·´HeChIzErO`·.·★ ® (@Hechizero_38) July 9, 2020

هذا وقال أحدهم "الطائرات دون طيار، هي طائرة من دون طيار، هكذا هي".

ووفقا لدراسة أجرتها جامعة ستانفورد، يمكن أن تظل الطيور بلا حراك في الهواء إذا كانت بنفس سرعة الرياح التي تهب عليها.