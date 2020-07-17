مقطع مصور لسنجاب يطلب شرب الماء من القارورة يشعل مواقع التواصل...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لسنجاب يطلب شرب الماء، ليقوم أحد الاشخاص بمساعدته في ذلك.

المقطع المصور يظهر لحظة اقتراب سنجاب من شخص حمل بيده قارورة ماء، ليظهر السنجاب بمشهد وكأنه يطلب شرب الماء من الشخص الذي حمل بيده القارورة، ولم يبخل عليه في ذلك.

بعدها يقوم الشخص بمساعدة السنجاب في شرب الماء من خلال وضع القارورة على فمه، في الوقت الذي أخذ فيه السنجاب بشرب الماء بشكل يوحي مدى عطشه، ثم يذهب بعيدا بعد أن شرب كل ما في القارورة من ماء.