ظهور قوس قزح أحمر لمدة ساعة من الزمن... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لقوس قزح أحمر، جرى تصويره في فنلندا.

التقط رجل فنلندي، خرج للصيد في بحيرة بايجان، لقطات لقوس قزح أحمر اللون في السماء، عندما كانت الشمس تميل إلى الغروب في حدود منتصف الليل.

وقال أفيف جونو، إنه عندما خرج للصيد، يوم الأحد، شاهد قوس القزح والذي استمر لمدة ساعة من الزمن.