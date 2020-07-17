خروج نيران من باطن الأرض في مدينة النجف العراقية... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا، يظهر خروج ما يشبه النيران البركانية من تشققات بأحد الطرق في العراق.

ونقلت صحيفة "سبق" العراقية أن المقطع المتداول صحيح وتم تصويره في المنطقة الواقعة قرب "بحر النجف" وتعرف باسم "واحة الرهبان".

وتناقلت تعليقات المستخدمين، كلاما منسوبا لخبير بالأحوال الجوية يدعى صادق عطية أكد خلالها أن ما يجري هو عبارة عن "انبعاث نيران وأبخرة كبريتية من جوف الأرض، نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة في المنطقة خلال هذا الوقت من العام".