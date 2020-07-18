أسد يطرد قطيعا من الضباع الجائعة بحركة واحدة.. فيديو

شوهد أسد كبير في السن وهو جالس في محمية طبيعية بكينيا وقطيع من الضباع الجائعة تقترب منه.

ويظهر مقطع الفيديو، وكأن الضباع تخطط لافتراس الأسد لكن الأخير دافع عن نفسه بحركة بسيطة.

وما كان على الأسد إلا أن يقف ليهرب قطيع كامل من الضباع، وعلقت قناة المحمية على الفيديو، "كان يبدو أن الأسد قد وقع في ورطة للحظات حتى وقف وهرب القطيع".