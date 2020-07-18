معركة دامية بين قرشين والنتيجة افتراس أحدهما للآخر.. فيديو

سجل المصور المحترف، جاك بيتس، من ولاية فلوريدا الأمريكية مقطع فيديو لمعركة دامية بين قرشين انتهت بافتراس أحدهما للآخر.

ويظهر مقطع الفيديو، صراع بين قرشين على عمق متر واحد تقريبا، وقال بيتس: "لقد كان المشهد مدهشا تماما، أنا سعيد بأن الكاميرا كانت بحوذتي".

وكانت المعركة بين قرش ببري وقرش المطرقة، وحيث قضت ببري ضخمة على المطرقة وبدأت بافتراسها.

تعد أسماك القرش ببري من بين أكبر أسماك القرش الساحلية، حيث يصل طولها حيانا إلى 5.5 مترا. من المعروف أنها تأكل معظم الحيوانات البحرية والسلاحف البحرية وطيور البحر والحيوانات الأرضية وحتى القمامة التي تصادفها في البحر.

أما المطرقة، فيمكن أن تنمو حتى ستة أمتار. وتتغذى عادة على الأسماك العظمية وأسماك القرش الأخرى.

كلا النوعين يقتربان من الشاطئ بحثا عن فريستهم، وهذه المعارك بينهما ليست الأولى فقد شاهد الصيادون حوادث كثيرة من هذا النوع.