فيديو لحادث شاحنة مروع يفقد سائقها السيطرة عليها ومقتل 5 مدنيين في لبنان

شهدت منطقة البقاع اللبنانية حادث سير مروع لشاحنة فقد سائقها السيطرة عليها بعد تعطل مكابحها مما أدى لمقتل 5 أشخاص وجرح عدد آخر تم نقلهم إلى المشفى.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان أن الحادث كان مروعا وأدى لسقوط سقوط 5 قتلى ووقع على طريق شتوره- ضهر البيدر الدولي عند مفرق قب الياس.

وبحسب عدد من صفحات التواصل التي نشرت فيديو الحادث فثلاثة من الذين لقوا حتفهم في الحادث هم من محافظة درعا السورية.

ووفقا للوكالة، فـ "شاحنة محملة بأكياس من الطحين والسكر فقد سائقها السيطرة عليها بعدما تعطلت مكابحها، فاجتاحت خيما وسيارات وشاحنة عسكرية".

وبحسب غرفة التحكم المروري فالحادث وقع بين شاحنتين و3 مركبات على طريق ضهر البيدر.