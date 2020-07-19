ظبي يهرب من الكلاب البرية ليبتلعه فرس النهر في البحيرة... فيديو

ويظهر الفيديو ملاحظة فرس النهر لظبي كان قد هرب من مجموعة كلاب إلى وسط البحيرة، ظنا منه أنه في مكان آمن هناك.
وقام فرس النهر بمنع الكلاب البرية من الاقتراب من الفريسة لفترة من الوقت، وقام هو بافتراس الظبي وحرم الكلاب من وجبة غداء.
قام سائح بتصوير اللحظات الأخيرة من حياة ظبي تمكن من الهروب من الكلاب البرية المفترسة إلى وسط البحيرة، ولكنه وقع فريسة لحيوان أكثر شراسة وهو فرس النهر.
ويظهر الفيديو ملاحظة فرس النهر لظبي كان قد هرب من مجموعة كلاب إلى وسط البحيرة، ظنا منه أنه في مكان آمن هناك.
وقام فرس النهر بمنع الكلاب البرية من الاقتراب من الفريسة لفترة من الوقت، وقام هو بافتراس الظبي وحرم الكلاب من وجبة غداء.
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