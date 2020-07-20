فيديو يثير ضجة في الجزائر... هل انتشرت حيتان قاتلة على شوطئها فعلا

أثار فيديو قال ناشروه إنه يُظهر حيتاناً قرب شواطئ عين تموشنت في الجزائر، ضجة في البلاد، وجرت مشاركته آلاف المرات في موقع فيسبوك.

تظهر في الفيديو، ومدّته نصف دقيقة، حيتانٌ تسبح قرب شاطئ صخريّ وجاء في النصّ المرافق "حوت الأوركا أو الحوت القاتل، لأول مرة على شواطئ الجزائر عين تموشنت بعد توقف شبه تامّ لإبحار السفن".

ويرافق المقطع تعليقٌ صوتيّ باللهجة الجزائريّة جاء فيه "سبحان الله...كنّا نفكّر بالسباحة هنا لكن انظروا ماذا رأينا...هذا في الجزائر في عين تموشنت! انظروا جيداً".

حظي الفيديو بأكثر من 30 ألف مشاركة ومليون 600 ألف مشاهدة من هذه الصفحة فقط، منذ بدء انتشاره في 15 تموّز/يوليو 2020. كما انتشر على موقع يوتيوب وباللغة الفرنسيّة.

لكنّه في الحقيقة ملتقط في نيوزيلندا وصوت التعليق عليه باللغة العربيّة مركّب.

ومن المعروف أن حيتان "الأوركا" أو "الحيتان القاتلة" تعيش في مناطق باردة، ما يثير الشكّ في أن يكون الفيديو ملتقطاً بالفعل في الجزائر. لكنّ تقطيعه والبحث عنه لم يرشد إلى أي نتيجة.

وإذا كانت الحيتان تعيش في بحار ومحيطات المناطق الأبرد في العالم، إلا أنّه يمكن العثور على أعداد منها في البحر المتوسّط حيث تكون غير محصّنة ومهدّدة بالانقراض.

ويعرض هذا الفيديو على سبيل المثال حيتان أوركا شوهدت في مضيق ميسينا، بين إيطاليا وصقلية ، في كانون الأول/ديسمبر 2019.